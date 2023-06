Anzio. PNRR: in dirittura d’arrivo l’iter per le nuove opere pubbliche della Città

Trasmesse alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana per le procedure di affidamento

Sono stati pubblicati dalla Stazione Unica Appaltante di Città Metropolitana i bandi di gara relativi all’affidamento dei lavori per l’attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvati dalla Commissione Straordinaria della Città di Anzio, che seguono l’istituzione della Governance locale e della Cabina di Regia per le funzioni di programmazione, coordinamento, raccordo e sostegno degli interventi finanziati.

Le opere di rigenerazione urbana (missione 5), attualmente in fase di gara, prevedono la riqualificazione di Piazza Roma euro 770.000, il completamento dell’edificio già destinato a Pretura euro 1.265.000, la riqualificazione con una Piazza e con le strutture sportive dell’area pubblica al Quartiere Zodiaco – Lavinio Stazione euro 1.210.000, il recupero delle aree verdi nel comprensorio di Anzio 2, con la realizzazione di mobilità e sistemi di videosorveglianza euro 770.000, la realizzazione dei marciapiedi, arredo urbano e sistemi di videosorveglianza in località Sacida – Stradone del Sandalo euro 880.000, la realizzazione di marciapiedi, pubblica illuminazione, arredo urbano e sistemi di videosorveglianza tra Anzio Colonia ed il Quartiere Marconi euro 440.000, il completamento del Palazzetto dello Sport Giulio Rinaldi – secondo stralcio euro 1.248.500, il recupero dell’edificio comunale in località Falasche euro 1.100.000 e la realizzazione della pista ciclabile da Lavinio Mare a Lido dei Pini, euro 2.970.000.

La scorsa settimana, inoltre, sono stati trasmessi alla Stazione Unica Appaltante di Città Metropolitana gli atti amministrativi per l’espletamento delle procedure di gara relative ai progetti di mitigazione del rischio idrogeologico (missione 2). Nello specifico sono previste le seguenti nuove opere: realizzazione nuovo tratto fognario da Via Nettunense a Via Calabria euro 770.000, mitigazione del rischio idrogeologico nel comprensorio di Via della Cannuccia euro 692.543 e nel comprensorio di Via Casal di Claudia 772.000. Sempre nell’ambito della missione 2 sono stati aggiudicati i lavori di riqualificazione dell’edificio pubblico di Via Cipriani euro 635.215.

Nel corso dei prossimi giorni le procedure di gara per le opere pubbliche PNRR della Città di Anzio, che allo stato attuale superano i 15 milioni di euro, saranno espletate dalla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana.

Nella giornata di ieri, invece, l’Ufficio Tecnico Comunale ha avviato anche l’iter relativo alla progettazione esecutiva per il nuovo percorso pedonale e ciclabile “trasporto e benessere verso Tor Caldara” (missione 5), lungo la litoranea Ardeatina euro 2.000.000, che sarà interamente attuato dalla Città Metropolitana.