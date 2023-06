Nettuno. Presto il taglio dell’erba al parco Palatucci e delle canne su via della liberazione

Le zone interessate sono il parco Palatucci e la salita di via della Liberazione.

“Da più parti vengono segnalazioni circa la situazione di abbandono e degrado del parco Palatucci…effettivamente non in condizioni accettabili e di piena e serena godibilità . ..l’ ufficio ambiente, nel contesto delle incombenze facenti capo alla ditta incaricata della raccolta rifiuti, ha preannunciato che si provvederà immediatamente allo sfalcio dell’ erba, cresciuta oltremisura a seguito delle ripetute inclemenze atmosferiche..

Inoltre e ‘ stata invitata la Poseidon a tagliare con la massima urgenza, rami e canne protundenti su via della Liberazione, anche se l’area( non comunale), é nella gestione dell’ Agenzia nazionale dei beni confiscati, in quanto oggetto di provvedimento ablatorio nei confronti del titolare”.

Città di Nettuno

La commissione straordinaria

(Giallongo – Reppucci – Infantino)