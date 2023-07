Aprilia. Interruzione idrica il 18 luglio, Aprilia civica chiede ad AcquaLatina di posticipare i lavori

Lavori Acqualatina

In virtù dell’emergenza caldo di questi ultimi giorni e considerate le previsioni da bollino rosso per la giornata di domani, martedì 18 luglio 2023, Aprilia Civica chiede alla società che in Provincia gestisce il servizio idrico se non sia il caso di posticipare i lavori in una fase meno emergenziale. O di effettuare i lavori durante le ore notturne.

Allo stesso modo chiediamo all’amministrazione comunale se, oltre ad aver disposto la chiusura degli uffici comunali attraverso una ordinanza sindacale, abbia chiesto informazioni in merito e valutato la possibilità di un intervento a tutela dei cittadini e in special modo delle fasce più sensibili della popolazione come anziani, malati e minori.

Se si tratta di un intervento non urgente crediamo sia doveroso non mettere in crisi i cittadini di Aprilia proprio in questi giorni di forte emergenza caldo.

Secondo il programma-lavori, l’interruzione idrica coprirà l’intera giornata di domani dalle ore 09:30 alle ore 18:30 creando notevoli disagi.