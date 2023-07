Aprilia. Consiglio comunale il 3 agosto su impianto trattamento rifiuti in via Valamonica

Questa la convocazione del consiglio comunale di Aprilia il 3 agosto

Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale. Comunico che, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale ed a norma dell’art. 26 del vigente Statuto Comunale, il Consiglio Comunale di Aprilia è convocato, presso l’Aula Consiliare, per le ore 15.00 del giorno 03 Agosto 2023, per la trattazione del seguente: ORDINE DEL GIORNO

1) ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO AL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART. 27-BIS PARTE II DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. SUL PROGETTO DI IMPIANTO DI PRODUZIONE E RAFFINAZIONE DI CSS – COMBUSTIBILE (END OF WASTE) A PARTIRE DA RIFIUTI DI SCARTO PROVENIENTI DA ALTRI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E SPECIALI, DIVERSAMENTE DESTINATI A DISCARICA NEL COMUNE DI APRILIA – LOCALITÀ VIA VALCAMONICA SNC, 04011. SOCIETÀ PROPONENTE: M.T.S. AMBIENTE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE SRL.