Aprilia Original Music 2023, aperti i termini per l’iscrizione 

Il Comune di Aprilia si colora di musica, sulle tracce di talenti emergenti. Torna Aprilia Original Music 2023, il contest musicale organizzato dall’assessorato alle politiche giovanili in collaborazione con la Pro Loco e rivolto a solisti e gruppi musicali emergenti presenti su tutto il territorio nazionale, che abbiano almeno un brano inedito da presentare– testo, musica e arrangiamenti originali- da presentare e che non abbiano vicoli con discografici o etichette di produzione musicale. La partecipazione è gratuita e non sono previsti rimborsi spese per le band e per i solisti.

Per iscriversi c’è tempo fino al 2 settembre 2023, facendo pervenire presso L’ufficio Protocollo del Comune di Aprilia, Piazza dei Bersaglieri, 22-24 – 04011 Aprilia (LT), una busta chiusa riportante la dicitura esterna: Partecipazione al Contest ”Aprilia Original Music” 2023. La domanda di partecipazione, completa di tutti gli allegati, può essere inviata anche tramite mail pec all’indirizzo prolocoaprilia@pec.it

Il contest consiste nell’esibizione live in due fasi. Le eliminatorie si terranno nelle giornate di Sabato 9 e sabato 16 settembre, quando i partecipanti presenteranno al pubblico e alla giuria qualificata uno solo tra i brani inediti presenti nel repertorio di ciascuno. La finale, che si terrà il 29 Settembre 2023 sul palco all’aperto in piazza Roma ad Aprilia, vedrà i finalisti esibirsi dal vivo con un brano inedito precedentemente comunicato, come specificato all’interno del bando. Per le esibizioni ci sarà a disposizione il palco presente in piazza delle Erbe, batteria, 2 amplificatori chitarra e un basso, service audio e luci.

Al 1° Classificato, spetterà un buono spesa presso un negozio di strumenti musicali pari ad € 500,00 e avrà la possibilità di esibirsi dal vivo durante una delle serate dei festeggiamenti del Santo Patrono S. Michele Arcangelo sul palco principale sito in Piazza Roma. Al secondo e terzo classificato spetteranno buoni spesa rispettivamente da 350,00 e 150,00 euro.

“Riteniamo sia fondamentale creare nuovi spazi per i giovani – sottolinea l’assessore alla cultura e politiche giovanili Elvis Martino – conservando le iniziative che già ci sono e che hanno rappresentato un trampolino di lancio per tanti giovani emergenti. Aprilia Original Music rappresenta una vetrina cittadina per dare la possibilità ai giovani di mettersi alla prova, mostrare la propria creatività, ma è anche un’occasione importante di arricchimento culturale per la città, che può trarre importanti benefici dall’energia e dalla vitalità dei giovani.

Scarica il bando e la domanda al link:

https://static.comune.aprilia.lt.it/uploads/2022/06/Bando-e-domanda-Aprilia-Original-Music-2.pdf