Distretto LT1, Nuovo numero verde pronto intervento sociale per i cittadini di: Aprilia, Cisterna, Cori, Roccamassima

Il Pronto Intervento Sociale cambia numero.

Da questa mattina è possibile contattare il PIS al numero verde 800.27.28.28 oppure via o via mail a prontointerventosocialelt1@gmail.com.

Il Pis è un servizio attivo – H24 e 365 giorni l’anno – nei diversi Comuni del Distretto LT1 per rispondere alle emergenze del territorio ed offrire nell’immediato una risposta ai cittadini in difficoltà attraverso una valutazione della situazione, una presa in carico breve ed un successivo passaggio, se necessario, ai servizi sociali competenti.

Il PIS opera in sinergia con le forze dell’ordine e stabilisce protocolli con enti e associazioni che si occupano di fragilità sociale.

È prevista inoltre un’attività di monitoraggio del territorio – anche attraverso un’unità mobile su strada – per accogliere e segnalare situazioni di esclusione sociale.