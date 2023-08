Tiligna: Carnevale di Aprilia evento di grande rilevanza sociale, l’amministrazione Principi si impegni al massimo

“Il 24 di Agosto è stato pubblicato il bando del Ministero della Cultura per l’erogazione del contributo per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici d’Italia, con scadenza 18 settembre, è un’occasione che la nostra città non deve farsi sfuggire. È necessario, in questo senso, che le istituzioni agiscano in sinergia con le tante realtà associative, in primis con dell’Associazione delle Botteghe del Carnevale Apriliano e l’Associazione Lo Scrigno, che compongono il tessuto sociale apriliano.

Negli anni precedenti, grazie ad un lavoro intenso che mi ha visto coinvolto in prima persona in qualità di Vicepresidente della Pro Loco, siamo riusciti a far entrare il Carnevale di Aprilia nell’associazione Carnevalia, che racchiude i più prestigiosi Carnevali d’Italia. Un riconoscimento importante per il nostro Carnevale, un evento di rilevanza sociale, culturale ed economica non indifferente per la città.

Auspico, quindi, che l’amministrazione Principi possa proseguire su questo solco e che provveda a rispondere al bando per ottenere il contributo. Il Carnevale è un evento sentito e partecipato, estraneo agli steccati, capace di appassionare adulti e bambini. È bene che tutti diano il proprio contributo affinché i cittadini possano godere sempre più di una manifestazione di livello. Auspico un confronto positivo tra maggioranza e opposizione su questo tema. Non lasciamo che siano i colori politici a guidarci, ma i colori delle maschere e di una città in festa”.

Così Davide Tiligna, Consigliere Comunale della Lista Civica Caporaso Sindaca, in una nota