Nettuno Wine Festival: Quando la Musica Incontra l’Arte di Strada

Nettuno 31 agosto 2023 – Il Nettuno Wine Festival, l’atteso evento enogastronomico che celebra i sapori autentici del territorio, si prepara a offrire un’esperienza unica, un connubio perfetto tra vini pregiati e l’arte coinvolgente degli artisti di strada. Domenica 3 settembre, le vie del centro storico saranno animate da una varietà di talentuosi musicisti che si trasformeranno in veri e propri artisti di strada.

L’evento vedrà la partecipazione di artisti locali e talenti musicali di vario genere, rendendo ogni angolo della città una cornice per performance coinvolgenti e originali.

Ecco alcuni degli artisti e dei punti di animazione in programma:

**Punto 1: Morrigan’s**

**Punto 2: M. Tontini Jazz Band**

**Punto 3: Pierp Duo**

**Punto 4: Tatiana Mele e Santanna**

**Punto 5: 4:20 PM Duo**

**Punto 6: Old Boys**

**Punto 7: Con Vito il Trio Organetti**

Per i più giovani partecipanti, ci sarà un’animazione speciale con Party Up, offrendo divertimento con palloncini modellabili e mascotte dei cartoni animati più amati.

**Punto 8: The Basement**

**Punto 9: Sa & Si

**Punto 10: Trio P.G.F.**

**Punto 11: Claudio Maffei**

**Punto 12: Pier Luigi e Fede**

**Punto 13: Blues for Pino** – Cover band di Pino Daniele

Inoltre, l’evento presenterà uno spettacolare flashmob danzante, “DI..VINO BALLARE,” a cura dell’ASSOCIAZIONE DANZA FUORICENTRO, diretta da Simona Crivellone. Questo flashmob coinvolgente attraverserà le vie e le piazze della città, unendo la passione per la danza alla gioia dell’enogastronomia.

L’organizzazione del Nettuno Wine Festival invita tutti a partecipare a questa serata unica, in cui il vino, la musica e l’arte si fondono per creare un’atmosfera magica e coinvolgente nel cuore di Nettuno. Vi aspettiamo numerosi per assaporare i sapori e le note di questo indimenticabile evento.

Per ulteriori informazioni, prenotazioni e dettagli sull’evento, visitate le pagine social della PRO POCO FORTE SANGALLO o contattateci all’indirizzo info@prolocofortesangallo.it.