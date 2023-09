Latina candidata Capitale della cultura, l’Assessore Martino: “Aprilia farà la sua parte”

“Opportunità per tutta la provincia”

La candidatura di Latina come Città della cultura per il 2026, rappresenta una sfida importante per l’intera Provincia. Una sfida che la Città di Aprilia non ha intenzione di lasciarsi sfuggire, assolvendo a pieno il ruolo che le compete per dimensioni ed importanza. Mercoledì scorso l’Assessore alla cultura Elvis Martino ha partecipato alla presentazione ufficiale del progetto coniato dall’amministrazione guidata dal sindaco di Latina Matilde Celentano, che durante l’evento si è soffermata proprio sull’importanza di fare creare una rete tra i territori pontini e cogliere uniti l’occasione di rilancio sotto il profilo economico e culturale che coinvolge l’intero territorio provinciale.

“La candidatura di Latina a capitale della cultura – sottolinea l’assessore Elvis Martino – rappresenta un’opportunità per l’intera provincia di Latina. La città di Aprilia è pronta a fare la sua parte. L’evento di presentazione ha rappresentato la prima importante occasione di confronto che come amministrazione non abbiamo voluto lasciarci sfuggire. E’ stato il punto di partenza per gettare le basi delle progettualità che prenderanno forma nei prossimi giorni, a supporto della città di Latina e a beneficio del nostro territorio. E’ nel nostro stile lavorare lontani dai riflettori, senza troppo clamore. Una caratteristica che può non essere compresa, talvolta addirittura strumentalizzata, ma che riteniamo rappresenti l’unica via percorribile per tagliare il traguardo a beneficio del nostro territorio e delle bellezze da riscoprire facendo rete”.