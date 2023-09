Nettuno. Pronto Lavori Pubblici? Via dei Larici la strada più bucata della città…

Quelle che vi proponiamo sono le foto di una strada di Nettuno: via Dei Larici, che collega via della liberazione con Piazza Don Temistocle Signori, nel quartiere turistico e residenziale di Scacciapensieri. Una strada così bucata che non si vede una parte con l’asfalto integro. Un pericolo per i pedoni e uno schiaffo al decoro urbano. Un appello lo rivolgiamo all’ufficio Lavori pubblici del Comune: inserite questa via nelle priorità delle prossime strade da riasfaltare. Sicuramente ci sono altre strade ridotte male nella cittadina del litorale, ma questa sembra una delle peggiori in un quartiere centrale.