Nettuno. Incendio Rida Ambiente, difficoltà ritiro rifiuti indifferenziati

La Nota dei Commissari straordinari che invitano alla collaborazione differenziando i rifiuti. Che a quanto pare molti cittadini ed esercizi commerciali in centro non effettuano.

AVVISO AI CITTADINI

Il fermo di attività a causa dell’incendio del sito di smaltimento dei rifiuti di Aprilia sta determinando forti difficoltà per i Comuni del comprensorio, ed ovviamente per le Società affidatarie del servizio, per il conferimento dei rifiuti indifferenziati.

Si invitano i cittadini di usare pazienza ed adottare le maggiori cautele possibili nel conferimento dei rifiuti, ed a monte, soprattutto dedicata attenzione nel differenziare il rifiuto per ridurne i quantitativi.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA (Giallongo – Reppucci – Infantino)

Foto (Americo Salvatori)