Dal 5 all’8 ottobre Nettuno e Traunreut festeggiano il 50esimo anniversario del Gemellaggio

NETTUNO E TRAUNREUT FESTEGGIANO IL 50ESIMO ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO

Dal 5 all’8 ottobre Nettuno ospiterà i delegati della Città di Traunreut in occasione del 50esimo anniversario del Gemellaggio. Venerdì 6 ottobre alle ore 17,30 in programma, presso la Sala Consiliare, Il Consiglio Comunale con la firma della “Conferma del Patto di Gemellaggio” da parte della Commissione Straordinaria del Comune di Nettuno e del Borgomastro della Città di Traunreut, con la collaborazione in fase di traduzione dell’istituto Culturale Italo – Tedesco di Anzio e Nettuno. Presenti anche le delegazioni delle città di Wehr e Corinaldo. La giornata sarà impreziosita dalle esibizioni della Corale “Città di Nettuno”, del complesso bandistico “Angelo Castellani” e dell’artista nettunese Marco Mingardi, vincitore dell’ultima edizione di “Tu Si Què Vales”.

Domenica alle ore 18,30 in piazza Battisti in programma la Festa Popolare con l’esibizione di sbandieratori e gruppi folkloristici a cura dell’Associazione La Stella Del Mare.

Dal 5 all’ 8 ottobre dalle 19 alle 24 in programma “La Festa del Gemellaggio” presso l’Hamburgeria – Birroteca Le Sirene in Piazzale Le Sirene a cura dell’Associazione Gemellaggi Nettuno in collaborazione con l’associazione Danza Fuoricentro.

Un grande evento cittadino per celebrare un rapporto di fratellanza e di reciproco accrescimento culturale che da 50 anni lega le comunità di Nettuno e Traunreut, nel solco dei valori fondanti della comunità europea, e che vedrà la partecipazione e la collaborazione di associazioni ed enti locali, in particolare della BCC di Nettuno che, come sempre, non ha fatto mancare il suo appoggio economico alle iniziative dell’amministrazione comunale. Un ringraziamento anche alla associazione Stella del Mare, alla associazione Gemellaggi Nettuno e alla associazione Danza Fuoricentro per il prezioso contributo artistico apportato nella organizzazione degli eventi correlati alla sigla del rinnovo del patto di gemellaggio.

Durante il soggiorno nettunese la delegazione di Traunreut sarà impegnata in una serie di attività ed incontri organizzati per scoprire e valorizzare le bellezze e le eccellenze artistiche, paesaggistiche, culturali e enogastronomiche locali e, più in generale, del territorio della Regione Lazio.

Previste visite al Quirinale e al Castello Caetani di Sermoneta, ed eventi dedicati al Forte Sangallo, a Torre Astura e al Poligono Militare grazie alla collaborazione della direzione del Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno del Ministero della Difesa.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(Giallongo – Reppucci – Infantino)