Nettuno. Le aule delle scuole di Santa Barbara ridipinte da genitori e alunni con il progetto “Ridiamo colore al nostro futuro”

L’Istituto Comprensivo Nettuno III ha organizzato una giornata di festa per illustrare il progetto “Ridiamo colore al nostro futuro”, realizzato attraverso la partecipazione di genitori, docenti, personale scolastico e alunni delle classi terze della Scuola Secondaria, per la riqualificazione degli edifici scolastici di Santa Barbara, scuole dell’infanzia e primaria, con la tinteggiatura e decorazione delle aule. I genitori hanno verniciato le aule, mentre gli alunni delle medie hanno realizzato i disegni sulle pareti. Un momento di condivisione e reale partecipazione alla vita scolastica da parte di tutta la comunità educante resa fattibile grazie alla fornitura gratuita dei materiali da parte della Akzo Nobel attraverso Dimensione colore di Nettuno. La Dirigente scolastica dott.ssa. Ramona Bica ha guidato le autorità intervenute, tra queste il prefetto Antonio Reppucci e la garante per l’infanzia Maria Pia Baldo, illustrando i disegni dipinti dai ragazzi delle classi terze, coordinati dalle insegnanti di arte: Valeria Cioli, Federica Favale, Simona Vettori.

“Ho visto tanta passione nei lavori realizzati, da parte della dirigente, degli insegnanti, di tutto il personale della scuola, delle famiglie e dei ragazzi. – ha detto nel suo intervento il commissario del Comune di Nettuno dottor Antonio Reppucci– un gioco di squadra molto positivo in una società sempre più individualista”.

La cerimonia si è conclusa, con i doni alle insegnanti realizzati dagli alunni e con il coro dei bravissimi bambini della scuola primaria.

Genitori e ragazzi al lavoro

Le pareti con i magnifici disegni