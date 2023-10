“Sport a tutto campo per l’Istituto Comprensivo Nettuno III

Le attività didattiche all’IC Nettuno III quest’anno sono iniziate in grande stile, con il coinvolgimento nel progetto accoglienza in spiaggia di tutte le classi della Scuola Secondaria. I ragazzi, divisi in gruppi di 2/3 classi al giorno dal 20 settembre al 3 ottobre, sono stati parte attiva in esercitazioni, giochi e gare che hanno privilegiato la socializzazione, l’integrazione e la sana competizione: tre ingredienti fondamentali su cui puntano i docenti dell’istituto, in particolare di Scienze Motorie ma anche tutti i docenti che si sono resi disponibili per accompagnare i ragazzi. Tanto l’entusiasmo degli alunni e delle famiglie, che hanno apprezzato le attività di accoglienza di questo inizio “frizzante” di anno scolastico.

E si continua con l’incontro programmato per lunedì 23 ottobre con la squadra femminile di Pallamano di serie A Handball club Cassa Rurale Pontinia e la partecipazione al progetto School Cup, basket 3×3, promosso da Anzio Basket Club e Nettuno Basket Club.

L’iniziativa ha lo scopo di portare tra i banchi della scuola secondaria di 1° grado i principi di lealtà sportiva attraverso lo stimolo di una competizione che possa promuovere la pallacanestro nelle scuole, aggregare gli studenti e provare a contrastare l’elevato tasso di abbandono dall’attività sportiva in età adolescenziale.

I docenti sono fiduciosi: “i ragazzi si sono già scaldati – ci dicono- e siamo sicuri che daranno prova di grande impegno, costanza e fair play, come hanno dimostrato in questi anni”.