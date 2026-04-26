Prosegue con i Fogli Volanti il cartellone del 25 aprile organizzato dal Comune di Nettuno

Nell’ambito del programma delle iniziative dedicate al *25 Aprile*, promosse dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Nettuno, domenica 26 aprile alle ore 19.00 la Sala Consiliare ospiterà il concerto-spettacolo *“Fogli Volanti – Or ch’è liberata Roma”*, un intenso percorso musicale e narrativo dedicato alla Liberazione e alla memoria della Resistenza.

L’evento è organizzato in collaborazione con *Assessorato alla Cultura e la presidenza del Consiglio Comunale del Comune di Nettuno*, *ANPI Anzio e Nettuno*, *SPI CGIL Roma Sud Pomezia Castelli* e *Circolo Gianni Bosio*.

Sul palco il gruppo *Fogli Volanti*, formazione composta da musicisti e interpreti da anni impegnati nella valorizzazione del patrimonio musicale popolare, civile e di impegno sociale. Il concerto vedrà la partecipazione di *Sara Modigliani* (voce), *Gabriele Modigliani* (chitarra), *Laura Zanacchi* (voce), *Riccardo Battisti* (fisarmonica) e *Massimo Lella* (chitarra, bouzouki).

Sara Modigliani è una figura di rilievo nella ricerca e nella diffusione della musica popolare italiana: ha collaborato con personalità come Giovanna Marini e Alessandro Portelli ed è stata tra i protagonisti del rinnovamento della musica folk romana e militante.

Lo spettacolo propone un cammino musicale che parte dagli anni della guerra e dell’occupazione nazifascista per raccontare, attraverso i canti partigiani e popolari, la lotta di Liberazione fino al *4 giugno 1944*, giorno della liberazione di Roma. Il titolo richiama infatti una nota canzone partigiana dei Castelli Romani: *Or ch’è liberata Roma, il mondo intero insorgerà”.

Un appuntamento di grande valore civile e culturale, pensato per unire memoria storica, musica dal vivo e partecipazione collettiva, nel segno dei valori democratici nati dalla Resistenza.

ngresso libero fino a esaurimento posti