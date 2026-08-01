Stop al consumo di alcolici in strada dopo le 16 a Lavinio Stazione, Ordinanza del sindaco Lo Fazio

Il sindaco, Aurelio Lo Fazio, ha firmato l’ordinanza che vieta il consumo all’aperto di bevande alcoliche e superalcoliche “con decorrenza immediata e fino al 30 settembre 2026, dalle 16 alle 7 del giorno successivo”. Il divieto riguarda anche il consumo “in modalità itinerante, nonché in aree diverse da quelle appositamente destinate e autorizzate dagli esercizi pubblici (quali tavoli e dehors regolarmente autorizzati), nelle aree prospicienti e immediatamente limitrofe alla stazione ferroviaria di Lavinio”.

Il provvedimento si è reso necessario in considerazione del fatto che “la zona della stazione ferroviaria di Lavinio e in quelle immediatamente limitrofe” sono caratterizzate “soprattutto nelle fasce orarie pomeridiane, serali e notturne, dalla presenza di assembramenti e da fenomeni connessi al consumo di bevande alcoliche, che possono determinare situazioni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, compromissione della vivibilità degli spazi pubblici e pregiudizio per la sicurezza urbana”. Inoltre “sono stati registrati episodi riconducibili a fenomeni di microcriminalità e di degrado urbano, concretizzatisi in reiterati comportamenti di disturbo della quiete pubblica, atti vandalici, nonché condotte di resistenza e opposizione nei confronti degli interventi di controllo e vigilanza svolti dalle forze dell’ordine, finalizzati al rispetto del regolamento di polizia urbana e della normativa vigente in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Una situazione che “oltre a rappresentare un potenziale pregiudizio per la salute e l’incolumità pubblica, determina un significativo disagio per i residenti delle zone limitrofe, frequentemente correlato al consumo di bevande alcoliche, cui possono conseguire comportamenti derivanti dallo stato di alterazione psicofisica, suscettibili di generare situazioni di rischio per l’incolumità delle persone e per la tutela dei beni pubblici e privati”.

Il divieto di consumo all’aperto di bevande alcoliche e superalcoliche riguarda le aree ricomprese tra: Via delle Cinque Miglia; Via Venere; Via dell’Acquario; Via Nettunense; Stradone Sant’Anastasio; Via Dante.

Le strade sopra elencate sono meglio evidenziate, con il colore rosso, nella mappa in foto.