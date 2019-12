Anzio. Bambini sul trenino non in regola

Anzio, è accaduto questa mattina alla scuola materna “La Sirenetta” di Lavinio. Circa 30 bambini di età compresa tra i 3 ed i 6 anni, sono stati trasportati per la recita natalizia alla scuola “Virgilio” con il trenino estivo “sistemato” in versione invernale. Il papà di un bambino ha chiamato immediatamente la Preside, non ritenendo idoneo un mezzo sprovvisto di cinture di sicurezza per il trasporto dei piccoli. Così vista la situazione ha minacciato di rivolgersi ai carabinieri ed il pulmino per il ritorno è stato sostituito, con un altro con le cinture, facendo saltare anche il giro previsto ad Anzio. L’uomo ci riferisce che provvederà in questi giorni a fare un esposto alla polizia locale.- Di seguito il duro sfogo su Fb:

“Volevo denunciare un fatto appena accaduto.-scrive F.C.- Questa mattina mio figlio e tutta la scuola sono stati trasferiti dalla sua scuola La Sirenetta alla scuola Virgilio, con un trenino non idoneo e senza alcuna sicurezza oltre la mancanza assai grave delle cinture di sicurezza. Ho esposto il mio disagio alla preside, la quale non mi voleva ricevere, poi però quando ho parlato di denuncia lo ha fatto e mi ha risposto che se non mi stava bene dovevo cambiare scuola. Lo trovo sconvolgente. Tanto è vero che rendendosi conto poi, ha bloccato il trenino per il ritorno e chiamando l’assessore di competenza ha fatto arrivare un pulmino omologato. La sicurezza dei bambini prima di tutto.”