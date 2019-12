Aprilia. I Vigili del Fuoco ordinano la sospensione dell’attività dello stabilimento Isagro

La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco ha ordinato la sospensione delle attività della ISAGRO, lo Stabilimento di produzione e deposito di fitofarmaci sito in via Nettunense Aprilia (LT). Dopo le risultanze dell’Istruttoria relativa all’aggiornamento quinquennale del Rapporto di Sicurezza ed. 2016 e la valutazione del Comitato Tecnico Regionale per il Lazio, riunitosi in data 17 dicembre 2019, in merito alla relazione finale istruttoria del Gruppo di Lavoro.

Questa la disposizione notificata alla Isagro e a tutti gli Organi Competenti

Ministero dell’Interno DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

-ISAGRO S.P.A.

Aprilia (LT)

-MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA

TUTELA TERRITORIO E DEL MARE

DIV. III – RISCHIO RILEVANTE E

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA

AMBIENTALE

-I.S.P.R.A.

-MINISTERO DELL’INTERNO

DIP.TO VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO

PUBBLICO E DIFESA CIVILE

DIR. CENTRALE PER LA PREVENZIONE

E LA SICUREZZA TECNICA

-REGIONE LAZIO

-PREFETTO DI LATINA

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

-COMANDO VV.F. DI LATINA

-A.R.P.A. LAZIO

-I.N.A.I.L.

-ISPETTORATO INTERREGIONALE DEL

LAVORO DI ROMA

-AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA 1

-COMUNE DI APRILIA

Oggetto: ISAGRO S.P.A. – Stabilimento di produzione e deposito di fitofarmaci sito in via Nettunense

km 23,400 Aprilia (LT). Istruttoria relativa all’aggiornamento quinquennale del Rapporto di Sicurezza

ed. 2016. Valutazione del Comitato Tecnico Regionale per il Lazio in merito alla relazione finale

istruttoria del Gruppo di Lavoro prot. n. 16012 del 08/11/2019.

-Ai sensi dell’art. 17 del D. L.vo 105/15, si comunica che in data 17 dicembre 2019 si è riunito il

Comitato Tecnico Regionale per il Lazio di cui al art. 10 del D.lgs. 105/15.

Nel merito, il Comitato Tecnico Regionale per il Lazio:

– VISTA la relazione del Gruppo di Lavoro prot. COM-LT n. 15800 del 26/11/2018 nella quale il

Gruppo di Lavoro conclude l’istruttoria complessivamente con esito negativo;

– VISTA la nota prot. n. 4544 del 13/03/2019 con la quale il Comitato Tecnico Regionale per il Lazio

diffida il gestore, ai sensi dell’art.28 co. 8 del D.Lgs 105/2015, ad attuare entro 60 (sessanta) giorni le

prescrizioni riportate nella relazione finale del gruppo di lavoro prot. 15800 del 26/11/2018;

– VISTE le integrazioni fornite dal Gestore acquisite al prot. DIR-LAZ n. 6983 – 6990 – 6991 del

02/05/2019;

– VISTA la relazione del Gruppo di Lavoro prot. COM-LT n. 7308 del 22/05/2019 nella quale il Gruppo

di Lavoro conclude l’istruttoria complessivamente con esito negativo;

– VISTA la nota prot. n. 11547 del 12/07/2019 con la quale il Comitato Tecnico Regionale per il Lazio

concorda con il parere del Gruppo di Lavoro circa la non completezza dell’analisi effettuata dal

gestore, richiedendo allo stesso di integrarla secondo quanto osservato nella nota prot. COM-LT n.

7308 del 22/05/2019 entro 60 (sessanta) giorni;

– VISTE le integrazioni fornite dal Gestore acquisite al prot. DIR-LAZ n. 14846 – 14847 del

06/09/2019;

– VISTA la relazione del Gruppo di Lavoro, allegata alla presente, prot. COM-LT n. 16012 del

08/11/2019 nella quale il Gruppo di Lavoro propone la chiusura dell’istruttoria del Rapporto di

Sicurezza ed. 2016 con esito negativo, come già comunicato nelle precedenti relazioni conclusive,

ordina la sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 28 co.8 del D.Lgs 105/2015.

IL DIRETTORE REGIONALE

(DE ANGELIS)

(firma digitale apposta nelle forme di legge)