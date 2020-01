Brutto risveglio di Capodanno per i residenti di via Risorgimento, nel pieno centro di Nettuno, dove stamattina, attorno alle 3,30, ignoti alla guida di una Nissan Micra grigia hanno distrutto e danneggiato diverse auto in sosta per poi fuggire.

Testimoni raccontano di essere riusciti a catturare le iniziali della targa (BM) e sospettano che la persona alla guida della vettura fosse ubriaca, dato che ha proseguito la corsa dirigendosi a piazza Garibaldi e seminando pezzi della sua stessa auto lungo la strada. I proprietari delle auto coinvolte nell’incidente hanno esposto denuncia stamattina e chiedono aiuto a chiunque abbia identificato o segnato la targa della Nissan, per risalire al colpevole.