“Auguro un 2020 di salute e serenità a tutti i miei concittadini. Iniziare il nuovo anno con la presentazione del primo Calendario Culturale di Anzio deve essere, per noi, uno stimolo a fare bene e ad attuare il nostro progetto di Città. La tempestiva approvazione del Bilancio di Previsione consentirà agli Uffici, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali, che ringrazio per l’importante contributo che stanno apportando all’azione amministrativa, di raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci siamo dato per il 2020”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in occasione della presentazione del Calendario Culturale della Città di Anzio e del brindisi, di ieri pomeriggio a Villa Corsini Sarsina, con i numerosi cittadini che sono intervenuti. Nel corso della conferenza di ieri è stata anche presentata la campagna di comunicazione turistica 2020, con in bella mostra le eccellenze di Anzio, con il claim “E’ arrivato l’anno prossimo! Ti aspettiamo ad Anzio, prenota adesso la tua vacanza. Affrettati a prenotare, altrimenti ci vediamo nel 2021”.

Il primo Calendario Culturale della Città di Anzio, che segue l’apertura dell’Ufficio del Turista in Piazza Pia, è uno straordinario reportage, con fotografie mozzafiato, scattate dai droni, sulle acque cristalline Bandiera Blu e Bandiera Verde. Insieme alle informazioni sulla Città di Nerone, nei dodici mesi, in evidenza i Santi dell’anno, le fasi lunari, i giorni festivi e le ricorrenze del 22 gennaio (Lo Sbarco di Anzio) e del 13 giugno (S. Antonio di Padova, Santo Patrono di Anzio).

“Il Calendario di Anzio – afferma l’Assessore alla Cultura, Laura Nolfi – ha ottenuto un clamoroso successo, con il nostro Comune che sta ricevendo richieste di copie anche dall’estero. Ringrazio Padre Francesco Trani, Arciprete della Chieda Madre Santi Pio e Antonio, per le sue parole d’apprezzamento ed il nostro concittadino Carlo Verdone per il bellissimo messaggio che ha diffuso ieri mattina. Grazie al Sindaco, Candido De Angelis, ai colleghi Assessori e Consiglieri Comunali che, insieme a me, hanno sostenuto questo viaggio di emozioni nella nostra meravigliosa Città. Un ringraziamento particolare al dott. Bruno Parente, coordinatore del progetto ed a tutto lo staff di professionisti che ha ottimamente lavorato per raggiungere l’obiettivo dell’Assessorato”.

Si tratta di quattordici imperdibili pagine a colori, in formato A3, con “in bella mostra” le eccellenze di Anzio, insieme al suo patrimonio storico, naturale e culturale: da Roger Waters a Carlo Verdone, protagonisti del mese di settembre, dalla Riserva Naturale di Tor Caldara al Parco Archeologico della Villa di Nerone, dalle statue antiche in mostra nei Musei più importanti del mondo a quelle moderne realizzate in Città, dai meravigliosi fondali di Anzio alle “spiagge da sogno”, dal 76° Anniversario dello Sbarco di Anzio al mese dedicato a S. Antonio di Padova, dalle Ville storiche alle prelibatezze della migliore cucina marinara al mondo, con le inimitabili ricette degli Chef anziati.

“Essere protagonista, insieme a Roger Waters, – aveva detto nel suo messaggio di ieri il grande Carlo Verdone – nella pagina del mese di settembre 2020, della prima edizione del calendario culturale della Città di Anzio è per me una nuova grande soddisfazione. Le pagine del calendario saranno un tuffo nei ricordi, nei profumi e nella storia della mia amata Anzio. Auspico che questo bellissimo progetto editoriale possa portare un sorriso ed un momento di spensieratezza nelle case dei miei nuovi concittadini, ai quali auguro un 2020 entusiasmante”.

La progettazione grafica del calendario culturale della Città di Anzio è stata curata dallo Studio creativo Iannozzi. La stampa delle prime mille copie da Dot Design&Print. La foto della copertina è di Raniero Avvisati. Hanno collaborato i fotoreporter Elisa Cucina, Massimiliano Pizzi, Maria Teresa Barone, Giovanni Iannozzi, Raniero Avvisati, Alessandro Diotallevi, Guglielmo Rasy, Giuseppe Mercuri, Claudio Foschini.

Dalla prossima settimana diverse copie del calendario saranno disponibili presso l’Ufficio del Turista, in Piazza Pia 19, che resterà chiuso nei giorni 1, 2 e 3 gennaio 2020 mentre, nei giorni 4,5 e 6 gennaio, sarà regolarmente aperto alla cittadinanza ed ai turisti.