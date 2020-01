Messe in sicurezza le lastre di amianto scaricate in mezzo alla strada

Finalmente dopo circa una settimana sono state messe in sicurezza le decine di lastre di amianto scaricate in mezzo alla carreggiata di via Valmontorio in località Acciarella. Il nostro giornale aveva segnalato alla Polizia Locale l’abbandono di rifiuti pericolosi messo in atto da gente senza scrupoli, che non aveva esitato a mettere in pericolo la circolazione stradale, l’ambiente e la salute umana. Creando un danno alla collettività che dovrà provvedere al corretto smaltimento dell’eternit.