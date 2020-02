La Città Metropolitana di Roma Capitale ha emesso un’ordinanza di chiusura della via Nettuno – Velletri nel tratto iniziale fino all’altezza con via Pantanelle in via precauzionale per il forte vento atteso sul litorale nelle prossime ore e il conseguente rischio di caduta di alberi. L’ordinanza sarà in vigore fino al cessare dell’Allerta Meteo emanata dal Centro Funzionale della Regione Lazio. Sul posto per consentire la chiusura della strada e deviare il traffico in entrata e in uscita da Nettuno la Polizia Locale nettunese, La Polizia Locale di Aprilia e i volontari della Protezione Civile.

