Fdi e Lega: totale sostegno e fiducia al Sindaco De Angelis

“Il partito Fratelli d’Italia, tenuto conto dell’ottimo lavoro svolto dall’Amministrazione De Angelis, dei numerosi obiettivi raggiunti e di quelli programmati, con l’approvazione del Bilancio previsionale 2020-2022, ribadisce il pieno sostegno al Sindaco, invitandolo a proseguire, con la massima determinazione, nell’attuazione del programma di governo votato dai cittadini di Anzio.

Rispediamo al mittente le vergognose insinuazioni di parte dell’opposizione: Fratelli d’Italia, con i suoi due Assessori e con l’intero gruppo consiliare, ha sempre intrapreso azioni politiche ed amministrative volte al bene comune, al mondo della scuola, del sociale, della cultura, della sanità, per dare quante più risposte possibili alla cittadinanza tutta. Noi di Fratelli d’Italia, con il nostro stile, con il nostro impegno e con il nostro senso di responsabilità, che ci ha sempre contraddistinto, abbiamo come unico riferimento le aspettative dei cittadini che ci onoriamo di rappresentare al Comune di Anzio”. Lo dichiara in una nota Fratelli d’Italia Anzio, che esprime pieno sostegno al primo cittadino. Fiducia totale anche dalla Lega che in una nota commenta: “Il partito della Lega, preso atto dell’eccellente lavoro svolto dall’Amministrazione De Angelis, da giugno 2018 ad oggi e degli importanti obiettivi da raggiungere, che daranno risposte positive alle aspettative della cittadinanza, invita il Sindaco a proseguire nell’azione di governo e ad andare avanti spedito nell’attuazione del programma scelto dai cittadini.

Abbiamo totale fiducia nell’operato del nostro Sindaco che, insieme al nostro Presidente, al Vicesindaco, all’Assessore ed al gruppo consiliare, ha dato prova di grande capacità di governo in tutti i settori dell’Ente.

Alle sconcertanti affermazioni dell’opposizione, che non riesce neanche a richiedere correttamente la convocazione del Consiglio Comunale, noi replichiamo con i fatti di questo anno e mezzo di buona amministrazione e con circa 15 milioni di euro di investimenti, per nuove opere pubbliche, dal 2018 alla fine del 2020, messi in campo per lo sviluppo del territorio. Abbiamo riportato ad Anzio la Bandiera Blu, unica città di mare della provincia e la Bandiera Verde per le spiagge a misura di bambino. Siamo il partito che, in questi due anni, è stato protagonista dell’approvazione a dicembre del bilancio preventivo dell’Ente, con la corretta programmazione di opere ed importanti servizi in favore dei cittadini”.