Anzio. Ordinano la pizza e rapinano la ragazza delle consegne

Ordinano una pizza a domicilio, ma poi aggrediscono e rapinano la rider. È successo ieri sera nella cittadina del litorale, quando due 30enni di Anzio hanno deciso di mettere in atto l’aggressione e la rapina ai danni di una giovane dipendente di un’attività che cucina cibo da asporto e che effettua consegne a domicilio. I due, però, sono stati per fortuna individuati e rintracciati: infatti la ragazza, insieme al suo datore di lavoro, ha denunciato l’accaduto al Commissariato di Polizia e gli agenti si sono subito recati all’indirizzo dove è stata consegnata la pizza e dove si è consumato il reato. I due sono stati accompagnati in Commissariato in stato di fermo.