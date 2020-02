Nettuno. Pauroso incidente all’alba dopo il bivio di Cadolino

Incidente sulla Nettuno–Velletri dove questa mattina dopo 7.00, due auto si sono scontrate all’altezza del curvone, cento metri dopo dello svincolo per Cadolino una frazione di Nettuno. Dopo il violento frontale una delle due auto è uscita fuori strada, finendo nel fosso, mentre l’altra si è fermata in mezzo alla carreggiata. Nello scontro due persone sono rimaste ferite in maniera seria. Per liberarle dalle lamiere delle loro auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Anzio. Sul posto sono intervenuta l’ambulanza del 118, che ha trasportato i due feriti al pronto soccorso del Riuniti di Anzio e Nettuno. Ancora sconosciute le cause dell’incidente frontale, i rilievi del caso sono stati eseguiti dai Carabinieri di Anzio e Nettuno. La strada è rimasta bloccata per oltre un’ora, costringendo gli automobilisti ad effettuare inversione di marcia e a dirigersi verso Cadolino e la Campana.