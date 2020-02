Brutto incidente sulla Nettunense, auto schiacciata tra due tir

Brutto incidente su via Nettunense, nei pressi di Aprilia. La cronaca vede coinvolti due grandi camion ed un’automobile che ha avuto la peggio. La vettura schiacciata tra i due tir si è infilata sotto a quello che la precedeva. I vigili del fuoco hanno faticato a tirare fuori il conducente. Viste le gravissime condizioni si è reso necessario l’intervento dell’elicottero del 118, il ferito è stato trasportato al San Camillo di Roma. Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni, sia verso Aprilia che verso Anzio. Ancora non è chiara la dinamica del grave incidente.