Emergenza Coronavirus, si è concluso da poco l’incontro in Regione Lazio tra gli Assessori Claudio Di Berardino e Alessio D’Amato, i Sindaci di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno e i Dirigenti scolastici che ieri avevano avanzato richiesta di chiusura delle scuole.

“Gli Assessori ci hanno comunicato che ad oggi non sussistono le condizioni per chiusure generalizzate – spiega il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà – Se dovesse cambiare il quadro ci riaggiorneremo e valuteremo eventuali provvedimenti, ma sulla base dell’attuale situazione non vi sono elementi scientifico-sanitari validi per la chiusura delle scuole. Comprendo la preoccupazione dei dirigenti scolastici e dei genitori, ma confidiamo nel lavoro scrupoloso della Asl”.

“Sono soddisfatto dell’incontro – conclude – È fondamentale in questa fase arrivare a una soluzione condivisa tra le parti. Ciò che è stato confermato è che occorre evitare allarmismi e lavorare tutti nella stessa direzione. Ringrazio la Regione Lazio e gli Assessori D’Amato e Di Berardino per averci convocato. Confidiamo nel lavoro scrupoloso della Asl, a cui va tutta la nostra riconoscenza”.

L’unica scuola che resterà chiusa è il liceo Pascal di Pomezia.