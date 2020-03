Domenica 1 marzo uno gruppetto di volontari dell’ Organizzazione di Volontariato per la difesa diretta della flora e fauna acquatica Care the Oceans ancora una volta hanno ripulito la spiaggia libera adiacente Tor Caldara. Tra i soliti rifiuti un’infinità di cotton fioc, resti di carcasse bruciate, plastiche bruciate, contenitori di olio di prodotti per la pulizia industriale, attrezzi da pesca tra cui una rete piena di ami per polpi.

La mattinata ha visto i volontari impegnati nella raccolta dei rifiuti e detriti trasportati sulla spiaggia dalle maree, nonché spesso abbandonati da incivili incapaci di rispettare la flora e fauna acquatica e le bellezze del territorio.

L’evento è stato patrocinato gratuitamente dal comune di Anzio e ha ricevuto la preziosa collaborazione della Camassa Ambiente per il corretto ritiro e smaltimento dei rifiuti.

Care The Oceans dà appuntamento a domenica 22 marzo, alle ore 10, presso il lido La Scialuppa 2, per un’altra pulizia spiaggia.