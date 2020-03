Da domani scuole e università chiuse per il Coronavirus in tutta Italia, fino al 15 marzo. Lo ha stabilito il Governo durante la riunione a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i ministri. La decisione sarà formalizzata nelle prossime ore, come ha spiegato la ministra dell’Istruzione Lucia, dopo il via libera del comitato scientifico. Il provvedimento era stato adottato già da diverse regioni.