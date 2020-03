A quanto si apprende da fonti di governo, alla riunione in corso a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i ministri si sta valutando anche l’ipotesi di chiudere le scuole in tutta Italia, da domani o al più tardi da lunedì. Una decisione in tal senso, viene comunque puntualizzato, non è stata ancora presa, ma è una possibilità che si sta valutando concretamente. Si valuta anche lo stop a cinema, musei e teatri in tutta Italia.

Il governo sta valutando anche l’ampliamento della zona rossa all’area a Nord di Bergamo. Ma ci sarebbero posizioni diverse nel comitato scientifico. E’ quanto si apprende da fonti dell’esecutivo. Le stesse fonti sottolineano, che da lunedì dovrebbero entrare in vigore le nuove misure per tutti e si dovrebbe attenuare la necessità di creare altre zone rosse, perché di fatto il Paese potrebbe fermarsi tutto, tranne che per spostamenti necessari. (fonte ADNKRONOS)