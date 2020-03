L’associazione Commercianti e Artigiani di Anzio, al termine di una riunione che si è svolta all’aria aperta e nel rispetto degli spazi consentiti, fa sapere che i ristoranti di Anzio e Nettuno, tranne pochissimi, hanno deciso di comune accordo la chiusura temporanea dell’attività fino a data da destinarsi.

Anche i commercianti di via Romana a Nettuno, dopo aver valutato attentamente la situazione, viste le misure restrittive della Presidenza del Consiglio comunicano che gran parte delle attività commerciali hanno ritenuto opportuno di rimanere chiuse sino a data da definire “per la tutela di tutti e per aiutare gli ospedali che stanno collassando. Avere un picco di infetti significa dover scegliere tra la vita e la morte dei pazienti da mandare in rianimazione. Facciamolo per la sanità, per i medici, infermieri, operatori sanitari che ogni santo giorno lottano in prima linea. Auspicando che questa situazione migliori. Noi restiamo a casa. Uniti ce la faremo”.