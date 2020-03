Aggiornamento Coronavirus. Aprilia, nuove misure per uffici comunali. Mercati chiusi nel fine settimana

Ingressi contingentati per gli uffici che prevedono uno sportello al pubblico e prenotazione obbligatoria per tutti gli altri. Sono le misure introdotte dal Comune di Aprilia a partire dalla giornata odierna, per adeguare anche l’accesso ai servizi da parte dei cittadini alle nuove disposizioni introdotte dal Governo.

A partire da questa mattina, ad eccezione del Protocollo Generale, dei Servizi Demografici, dell’Ufficio Tributi e dei Servizi Cimiteriali (limitatamente alle pratiche di tumulazione), che prevedono già da qualche giorno ingressi contingentati per rispettare le distanze di sicurezza, tutti gli uffici del Comune di Aprilia riceveranno solo previo appuntamento.

In questo modo gli uffici e i servizi di base vengono garantiti, nella logica di ridurre più possibile i contatti ravvicinati tra le persone e rallentare, così, la diffusione del Coronavirus.

Di seguito i recapiti telefonici di ciascun ufficio:

Lavori Pubblici: 06 92018715Ufficio casa: 06 92018712Servici Cimiteriali (per tutte le pratiche diverse dalla tumulazione): 06 92018707Passi Carrabili: 06 92018702 (Lunedì e Mercoledì ore 9.30-14.00; Giovedì ore 9.30-18.00)Trasporti: 06 92018705Tecnologico: 06 92018706-703Ufficio Ambiente: 06 92018663Servizi Sociali (Segretariato Sociale): 06 92018612Servizi Sociali (PON Inclusione): 06 92018613Polizia Locale: 06 9282826Urbanistica: 06 92018689Commercio: 06 92018665Segreteria del Sindaco: 06 92018251-252

Il personale dei Servizi Sociali riceve già su appuntamento: i numeri di psicologi e assistenti sociali sono comunque reperibili sul sito web del Comune di Aprilia.

Per adeguarsi alle misure previste dal DCPM del 9 marzo 2020, inoltre, il Comune di Aprilia informa i cittadini che sono sospesi fino al 3 aprile 2020 il mercato settimanale del sabato in via Bardi e via La Malfa e il mercato domenicale di filiera corta di via Bulgaria. Il mercato giornaliero di via degli Aranci rimarrà aperto dal lunedì al venerdì, ma sarà chiuso il sabato.

Il Comune di Aprilia sta provvedendo a pubblicare sul proprio sito una sezione FAQ – Domande & Risposte per aiutare i cittadini ad orientarsi in questo periodo e rispettare al meglio le nuove norme imposte in questa situazione emergenziale.