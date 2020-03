Nettuno. Non ce l’ha fatta Andrea Giorgetti, dopo l’incidente di sabato scorso

Dopo 48 ore dal brutto incidente avvenuto sabato scorso in via Santa Barbara a Nettuno, il 53enne motocilista Andrea Giorgetti non c’è la fatta. L’uomo è morto nel reparto del San Camillo di Roma dove era stato trasferito nelle ore successive all’incidente, dopo che i medici del pronto soccorso dell’Ospedale Riuniti avevano costatato le gravi lesioni riportate nel terribile impatto avvenuto tra il suo scooter T-Max 500 e una Ford Fiesta guidata da un 63enne di Anzio che stava per svoltare in via delle Begonie. La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi. Sulla dinamica dell’incidente la polizia Stradale di Albano sta svolgendo accertamenti accurati.