Pandemia, Governo dispone chiusura tutte attività commerciali eccetto i servizi essenziali

“La chiusura di tutte le attività commerciali, ad eccezione di supermercati, generi alimentari, farmacie, parafarmacie e servizi essenziali, disposta questa sera dal Governo, è un provvedimento duro ma necessario per superare l’emergenza sanitaria, dichiarata pandemia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’Amministrazione Comunale si adopererà per dare seguito a quanto disposto a tutela della salute pubblica. Nel momento più difficile per la storia della nostra Città, dal dopoguerra ad oggi, rasa al suolo durante lo Sbarco e poi ricostruita dai nostri Padri, sono vicino ai malati, al personale medico e paramedico, a tutti i cittadini di Anzio ed a tutte le categorie produttive del territorio. Gestiremo, con efficienza ed efficacia, l’emergenza ma, insieme, metteremo in campo tutte le azioni – possibili ed impossibili – per il rilancio economico ed occupazionale del territorio”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento a quanto comunicato, questa sera, dal Presidente del Consiglio.