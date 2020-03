Illuminiamo l’Italia. Alle 21 tutti in finestra con luci e torce per un nuovo flash mob

Proseguono i flash mob in Italia contro il Coronavirus, uno dei pochi modi per sentirsi uniti e vicini in questi giorni così difficili. Dopo l’Inno di Mameli, l’applauso a medici e infermieri, è previsto per stasera, 15 marzo, alle ore 21, un nuovo flash mob contro l’emergenza Coronavirus. Tutti in finestra “per un minuto di luci con torce luminarie lampadine o addirittura la torcia dei nostri telefonini – si legge nel post che sta girando sui sociali in queste ore – Un piccolo grande gesto che farà vedere al Mondo tramite il satellite che l’Italia è viva, che noi italiani siamo vivi, compatti e forti. Solo uniti si può vincere. Alle 21 spegniamo le luci in casa e accendiamo le torce dal balcone. Illuminiamo l’Italia”.