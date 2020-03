​Secondo decesso per Coronavirus nel comune del tridente. “Con dolore e profonda tristezza il Comune di Nettuno comunica che è stato registrato il secondo decesso in città a causa del Coronavirus. Si tratta di un uomo di 75 risultato positivo ad un controllo il 13 marzo e ricoverato in ospedale. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte di tutta l’Amministrazione Comunale”.