Donna al volante ubriaca danneggia tre auto parcheggiate

La notte scorsa una donna residente a Civitavecchia, nonostante il divieto di circolare in merito ai provvedimenti di contenimento del coronavirus, nel centralissimo viale Baccelli, ha perso il controllo della sua vettura andando a scontrarsi contro tre macchine in sosta danneggiandole seriamente. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Civitavecchia, insieme ad una pattuglia della locale Polizia Stradale, hanno sottoposto la donna al controllo dell’etilometro ed hanno accertato un elevato tasso alcolico, addirittura oltre tre volte il consentito. La donna, dopo che si è resa conto della sua positività all’esame etilometrico, ha reagito in modo molto violento e si è scagliata contro i poliziotti con spinte, calci e minacce. Gli agenti sono riusciti a riportare la situazione sotto controllo e quindi hanno denunciato la donna per vari reati: oltraggio, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale, guida in stato di ebrezza nonché per aver violato le vigenti prescrizioni in ordine all’emergenza coronavirus.