Nettuno, 5 nuovi casi positivi al Coronavirus. Salgono a 41

Salgono a 41 i contagi da Coronavirus nel Comune di Nettuno. Nel bollettino fornito in data odierna dalla Asl Roma 6 risultano cinque casi in più rispetto a ieri. Si tratta di due carabinieri, colleghi dell’uomo già risultato positivo e che già si erano posti in isolamento volontario ai primi sintomi simil-influenzali tipici del Covid-19, una donna di 98 anni, un uomo di 41 anni e un uomo di 53. Si resta in attesa dei risultati dei tamponi effettuati ad altri 19 Carabinieri dopo il primo caso di contagio. Ad oggi sono 61 le persone poste in isolamento domiciliare.