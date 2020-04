Ciampino. Uccide il fratello a coltellate: faceva rumore in cucina mentre preparava il caffè

Dramma in famiglia questa mattina alle 7 in via Cagliari a Ciampino, ai Castelli Romani. Un uomo di 48 anni, a seguito di una lite per futili motivi, ha accoltellato per due volte al petto suo fratello. Il 56enne è morto poco dopo in un lago di sangue.

In casa, insieme ai due, c’erano la madre e l’altro fratello che hanno dato l’allarme chiamando il 112. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Ciampino che hanno arrestato con l’accusa di omicidio il 48enne.

Secondo quanto si apprende, sembra che la discussione sia nata perché la vittima abbia fatto rumore facendo il caffè e abbia svegliato il fratello. Il 48enne, preso da un raptus, avrebbe a quel punto preso il coltello e colpito suo fratello uccidendolo. Sul posto anche il magistrato della procura della Repubblica di Velletri, che ha disposto l’autopsia sul cadavere che è stato portato all’istituto di medicina legale di Tor Vergata.