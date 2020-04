Nettuno piange la settima vittima del Coronavirus. E’ con profondo dolore e cordoglio che l’Amministrazione Comunale ha appreso della scomparsa di un uomo di 77 anni molto noto in città. Ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze da parte del Comune di Nettuno. Il loro dolore è condiviso da tutta la comunità.

Non si registrano in data odierna ulteriori contagi. I casi restano 50 dall’inizio della pandemia, compresi sette decessi e dieci guarigioni, tre in più rispetto a ieri. Diminuiscono anche i cittadini in isolamento domiciliare che ora sono quarantadue.