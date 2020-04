“Aiuto mi manca la bombola di ossigeno” – La Polizia di Stato aiuta una nonnina di 95 anni in difficoltà.

Roma. Sono le 08.50 di questa mattina quando alla sala operativa della Questura di Roma arriva la telefonata di una nonnina di 95 anni – “mi manca la bombola di ossigeno e la mia farmacia non fa consegne a domicilio” . L’anziana signora vive da sola in casa, deambula con le stampelle e non non sapeva come fare per procurarsi l’ossigeno necessario alla sua patologia.

Immediatamente il dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Massimo Improta, da disposizione di andare presso la Farmacia in zona Casilina, dove la nonnina di solito si rifornisce, per ritirare la bombola di ossigeno.

La volante, una volta ritirata, l’ha consegnata all’anziana donna che ha ringraziato i poliziotti con un caloroso sorriso.