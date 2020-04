Roma. 20mila euro di materiali da cantiere rubati recuperati in un pozzo in via di Salone

Oltre 20 mila euro di materiali rubati, nascosti all’interno del campo nomadi

In questo periodo in cui molte attività risultano più vulnerabili a seguito della loro chiusura causa Covid 19, sono intensificati i controlli volti a contrastare il fenomeno legato alla consumazione dei reati predatori. Mirate indagini svolte dagli investigatori del commissariato Casilino, diretto da Michele Peloso, hanno portato gli agenti ad effettuare perquisizioni fra le decine di moduli abitativi all’interno del campo nomadi sito in via di Salone.

Proprio durante tali operazioni, i poliziotti hanno scoperto un pozzo fognario ben occultato da materiali edili, dal cui interno e con non poche difficoltà, dopo essersi calati dentro, sono riusciti a recuperare materiale elettrico, di cantiere e ferramenta ancora imballato, per un valore di circa 20mila euro. Le indagini successive poste in essere dai poliziotti, hanno permesso di ricostruire la provenienza illecita.