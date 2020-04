Coonavirus, ad Anzio oggi 137 controlli ai posti di blocco della Polizia Locale

“Nella giornata di oggi, sabato 11 aprile, abbiamo eseguito 137 controlli, ai posti di blocco istituiti sul territorio, con 5 autodichiarazioni in corso di ulteriore verifica”.

Lo comunica il Comandante della Polizia Locale del Comune di Anzio, Antonio Arancio, in riferimento al posizionamento dei varchi in Città ed all’intensa attività di controllo, messa in campo dal Sindaco, Candido De Angelis e dalla Questura, per la prevenzione della diffusione del virus Covid-19.

“In queste ore – dice il Sindaco De Angelis – rivolgo una sola vitale raccomandazione: restiamo a casa, non riuniamoci nelle abitazioni, nei giardini privati, nelle aree comuni dei condomini, atteniamoci scrupolosamente alle direttive, evitiamo di compromettere l’enorme lavoro svolto ed i sacrifici che abbiamo fatto insieme queste settimane”.

“Nei giorni di Pasqua e Pasquetta, insieme alla task force interforze, controlleremo la costa ed il territorio, – ribadisce il Comandante della Polizia Locale, Antonio Arancio – anche con il sorvolo dei droni, con particolare attenzione alle spiagge, interdette dall’Ordinanza del Sindaco ed alle seconde case, con la scrupolosa verifica delle autodichiarazioni. Adotteremo tolleranza zero verso chi non si atterrà alle direttive”.

Si ricorda che, nei giorni di Pasqua e Pasquetta, rimarranno chiusi tutti gli esercizi commerciali, ad eccezione delle edicole, delle tabaccherie, delle farmacie e parafarmacie.