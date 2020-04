Coronavirus, ottavo decesso a Nettuno e i casi salgono a 52

Ottavo decesso a Nettuno a causa del Coronavirus. Si tratta di un uomo di 76 anni risultato positivo lo scorso 16 marzo e ricoverato a Roma.

In data odierna è stato registrato anche un nuovo caso di Covid 19. Si tratta di un uomo di 37 anni domiciliato ad Aprilia, ma residente a Nettuno. I casi totali dall’inizio della pandemia sono in tutto 52, compresi otto decessi e tredici guarigioni. Ventotto i cittadini attualmente in isolamento domiciliare.