Roma: 15enne si addormenta sul divano, il papà la trova morta

Tragedia in un appartamento a Roma. Il padre è rientrato a casa ieri pomeriggio verso le 18.00 e ha trovato la figlia senza vita, distesa sul divano. Il dramma è accaduto nella giornata di ieri, intorno alle 19, in un appartamento in zona Ardeatino, nel quadrante sud della città.

La giovane aveva appena 15 anni. Stando alle prime ricostruzioni, si era sdraiata per riposare dopo aver pranzato, e sarebbe morta a quanto emerge dai primi riscontri, sembra per cause naturali.

Subito chiamati i soccorsi, ma i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118 sono stati vani. Sul posto i poliziotti dei commissariati Tor Carbone, Esposizione e Colombo.