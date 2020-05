Nettuno, ruba 16 bottiglie di birra al supermercato: Arrestato un indiano

in data odierna, la volante Anzio 1, impegnata nel controllo del territorio, è intervenuta presso il supermercato Carrefour di Nettuno, dove il direttore aveva chiamato il 112, segnalando il furto di bibite da parte di un cittadino straniero. Giunta prontamente sul posto, il personale procedeva al controllo del cittadino indiano, indicato come autore del furto. Fatte salve le operazioni effettuate a tutela del personale, venivano trovate addosso allo straniero 16 bottiglie di birra, nascoste in ogni parte del corpo. trasportato presso questi Uffici, lo stesso veniva sottoposto agli accertamenti di rito per identificare il cittadino di circa 30 anni, senza fissa dimora, il quale risultava titolare di un ordine di arresto per scontare una pena di due anni. lo stesso veniva arrestato e posto a disposizione dell’Ag competente e associato presso il carcere di Velletri.