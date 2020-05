Nessun nuovo caso di Coronavirus è stato registrato in data odierna a Nettuno. Gli attualmente positivi restano sedici. Un uomo di 45 anni, già in quarantena, è stato trasferito in ospedale. Dieci i pazienti attualmente ospedalizzati, mentre sei sono in isolamento domiciliare. Trentasei le guarigioni dall’inizio della pandemia.