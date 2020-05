Nettuno, pusher in manette. Sequestrati 400 grammi di droga e l’auto rubata su cui viaggiava

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato un 21enne di origini nordafricane regolarmente presente sul territorio nazionale per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.

La serrata e costante attività informativa dei militari dell’Arma mirata a contrastare il fenomeno dello spaccio, ha consentito di localizzare un’abitazione alla periferia di Nettuno – diversa da quella in cui l’uomo risulta formalmente residente – utilizzata dallo stesso per confezionare ed occultare lo stupefacente. I Carabinieri hanno effettuato degli appostamenti e, nella tarda serata di ieri, hanno deciso di effettuare il blitz riuscendo a bloccare l’uomo una volta uscito di casa.

Una volta intercettato l’uomo mentre viaggiava a bordo di una Smart Fortwo nera, risultata rubata a Nettuno nel novembre 2019 e sulla quale erano state apposte delle targhe asportate poco prima ad Anzio da una Daewoo Matiz, i militari hanno eseguito le perquisizioni personale e veicolare, rinvenendo una piccola quantità di hashish. Successivamente, la perquisizione è stata estesa anche all’abitazione dove i militari hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 400 grammi, della medesima sostanza, suddivisa in 4 panetti omogenei, nonché due bilancini di precisione e quasi 1000 euro in banconote, di vario taglio, ritenute provento dell’illecita attività di spaccio.

La sostanza stupefacente, i bilancini, il denaro, l’auto rubata e le targhe, anch’esse rubate, sono stati posti sotto sequestro dai militari, mentre l’uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere di Velletri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.