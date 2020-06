Comune di Nettuno. Rissa al vertice di maggioranza, arriva la Polizia

Non è stato un incontro tranquillo il vertice delle forze di maggioranza convocato questa mattina dal Sindaco Coppola per cercare di sedare la guerra in atto tra le forze politiche della maggioranza di centro destra che governa la città. Da giorni si registrano le schermaglie tra Forza Italia che chiede la testa dell’Assessore dell’Uomo, i botta e risposta tra consiglieri, e assessori e lo stesso Sindaco che ieri aveva ribadito con forza che solo a lui spetta la decisione a chi dare o togliere le deleghe assessorili. Ma questa mattina dalle parole si è passati ai fatti, con urla e un’inizio di rissa, tanto che qualcuno ha allertato il Commissariato di Polizia di Anzio, che sul posto ha inviato due volanti. Alle quali il Sindaco sembra abbia detto che si era trattato di semplici diverbi, insomma nulla di grave.

Resta il fatto che a poco meno di un anno il comportamento di qualche assessore stia minando dal di dentro la compagine governativa. Ed il Sindaco fatichi molto a tenere a bada le varie componenti.