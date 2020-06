Anzio. Morto membro dell’equipaggio del peschereccio affondato

Sono risultati vani i tentativi di rianimazione di uno dei membri dell’equipaggio del peschereccio affondato nei pressi del porto di Anzio.

Si tratta di un pescatore di origine tunisine, da 40 anni ad Anzio con la sua famiglia. Tratti in salvo invece il Capitano del peschereccio e un altro membro dell’equipaggio sempre tunisino.

Tutto è accaduto attorno alle 15.30 al momento in cui il peschereccio si trovava a 150 metri dalla scogliera del piazzale Marinai D’Italia. Stava rientrando nel porto di Anzio dopo una battuta di pesca, sembra che a causa delle forti onde l’imbarcazione si sia spezzata in due inabissandosi in pochi minuti. Nelle ultime ore le condizioni del mare sono peggiorate a causa del forte vento. Nonostante la tempestività dei soccorsi, per il povero pescatore non c’è stato nulla da fare.

Foto.Cristiano Di Rosa